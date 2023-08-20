Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız hırsız yakaladı Oyuncu Şükrü Özyıldız, Galataport’ta turistlerin çantasından hırsızlık yaptığını gördüğü kapkaççıyı yakalayıp polis gelene kadar başında bekledi.

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Oynadığı dizi ve filmlerde milyonlarca kişinin hayranlığını kazanan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız bu kez farklı bir olayla gündem oldu.

"Ruhun Duymaz" dizisinde bir ajanı canlandıran Şükrü Özyıldız, dün akşam saatlerinde gittiği Galataport’ta kapkaççı yakaladı.

Hırsızı etkisiz hale getirdi

Aracından indiği sırada bir Kanadalı çiftin çantasını çalan kapkaççıyı görünce koşarak takip etti ve hırsızı etkisiz hale getirdi.

Polisler gelene kadar başında bekledi

Turistlerin çalınan eşyalarını geri veren Özyıldız, polisler gelene kadar kapkaç yapan hırsızın başında bekledi.

Özyıldız, kapkaççının cebinden çaldığı onlarca telefon çıkardı.

Çevredekiler tebrik etti

Çevredeki vatandaşlar, ünlü aktöre teşekkür etti.

Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla çektiği video, sosyal medyada yayılınca Özyıldız'a övgü dolu mesajlar yağdı.