Ünlü oyuncu Sydney Sweeney nişanlısından ayrıldı

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Dünyanın yakından takip ettiği güzel oyuncu Sydney Sweeney, tekrar aşk hayatıyla gündemde...

Madame Web, Hizmetçi, Arınma, Senden Başka ve Euphoria gibi projelerle tanınan ve sıkça adı yasak aşk iddialarına karışan güzel, nişanlısının hediye ettiği yüzüğü takmazken görüntülendi.

27 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce de, nişanlısı Jonathan Davino ile olan resimlerini sosyal medya hesabından kaldırdı.

7 YILLIK AŞK BİTTİ

Birlikteliklerini 2022 yılında nişanla taçlandıran ve Mayıs ayında evlenmeyi planlayan Sydney Sweeney ile Jonathan Davino, düğünü de iptal etmişti.

Tüm bu yaşananların ardından ünlü çiftin ilişkilerini kesin olarak noktaladığı ortaya çıktı.

"SWEENEY TAM OLARAK OLMAK İSTEDİĞİ YERDE"

People dergisine konuşan bir kaynak, Sydney Sweeney’nin ayrılık sonrası işlerine odaklandığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“O tam olarak olmak istediği yerde. Çoğu insan bu yılki çalışma programından bunalmış hissedebilir ama Syd öyle değil. Şu anda tamamen çalışmakla ilgili ve tüm projeleri için çok heyecanlı."

EVLİLİĞE HAZIR HİSSETMEDİ

Kaynak, ünlü oyuncunun ilişkisi ve yaklaşan düğünü konusunda bunalmış hissettiğini ve hayalini kurduğu kariyerine odaklanacağını belirtti.

27 yaşındaki Sydney Sweeney’nin evliliğe hazır hissetmediği ve sevgilisinden ayrılmakta zorlandığı iddia edildi.