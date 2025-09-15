Ünlü oyuncu Ufuk Özkan intihar etti iddiası! Hastaneye kaldırıldı

Bir dönemin reyting rekorları kıran yapımlarından Geniş Aile dizisinde Cevahir rolü ile tanınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

52 YAŞINDA

Ekol TV muhabiri Dilara Şahin’in özel haberine göre, Beşiktaş’taki evinde intihar teşebbüsünde bulunan Özkan, hızlı müdahale sayesinde tedavi altına alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastane kaynaklarından gelen ilk bilgilere göre 52 yaşındaki oyuncunun hayati tehlikesi bulunmuyor.

ZOR GÜNLER GEÇİRİYORDU

Son dönemde yaşadığı karaciğer rahatsızlığı nedeniyle uzun süre tedavi gören Ufuk Özkan, bu süreçte ciddi kilo kaybı yaşamıştı. Sağlığına yeniden kavuşmaya başlayan oyuncu, aynı zamanda eski eşiyle yaşadığı nafaka krizi nedeniyle de gündeme gelmişti. Yaşadığı bu zorlu süreçlerin ardından Özkan’ın psikolojik olarak yıprandığı öne sürülüyor.

"BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ"

Ufuk Özkan en son sosyal medya hesabından hayranlarının yapay zeka ile hazırladığı çocukluk ve şimdiki halinin yer aldığı fotoğrafı, 'bir varmış bir yokmuş' notuyla yayınlamıştı.