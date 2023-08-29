Ünlü oyuncu Ünal Silver, 75 yaşında hayatını kaybetti Bir süredir hastanede tedavi gören oyuncu Ünal Silver, yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından ünlü isimler başsağlığı mesajları yayınlamaya başladı.

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Sanat camiası bir vefat haberiyle sarsıldı...

Tiyatronun ve televizyon dizilerinin sevilen oyuncu Ünal Silver'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Oyuncunun bir süredir hastanede tedavi gördüğü biliniyordu.

Hayatını kaybetti

Acı haber, Silver'in menajerlik şirketinden geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Usta oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu çok özleyeceğiz."

Son paylaşımı sevenlerini üzdü

75 yaşındaki oyuncunun son sosyal medya paylaşımı ise görenleri hüzne boğdu...

Silver'in, tedavi gördüğü hastanede ziyarete gelen arkadaşıyla olan karesini paylaştığı görüldü.

Söz konusu paylaşımda, "Hamburg'dan Yaşar kardeşim ziyarete gelmiş." notu yer aldı.

Ünal Silver kimdir?

Oyunculuğu Almanya'da sürdürürken "Gümüş" olan soyadını, telaffuzu kolay olsun diye "Silver" olarak değiştiren Ünal Silver, Cem Yılmaz'ın "Hokkabaz" adlı filminde oynamak için 2007 yılında Türkiye'ye gelmişti. Almanya'da ve Türkiye'de çok sayıda tiyatro oyunu, dizi film ve sinema filminde oynadı.

Rol aldığı dizi filmler arasında "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kurşun", "Diriliş Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Kuzey Güney", "Deli Saraylı", "Gönülçelen", "Bir Bulut Olsam", "Sessiz Fırtına" yer alıyor.

Sinema filmleri arasında "Gölge", "Hokkabaz", "Beni Unutma", "Dedemin İnsanları", "Çarşı Pazar", "Çakallarla Dans 3", "Deliormanlı" bulunuyor.

Ünal Silver tiyatroda ise son olarak Marina Carr'ın yazdığı, Tuğrul Tülek'in yönettiği okuma tiyatrosu kurgusuyla Kediler Bataklığı'nda Demet Evgar, Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak'la sahneye çıkmıştı.