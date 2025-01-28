Ünlü oyuncular sosyal medyadan Ayşe Barım'a destek verdi

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Haftalardır gündemde olan en popüler ünlü isimleri menajeri Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişimde olduğu tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alınmıştı.

Menajer Ayşe Barım, daha sonra "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

AYŞE BARIM PAYLAŞIMLARI

Birçok ünlü isim de Barım'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Hande Erçel, Merve Dizdar, Ceyda Düvenci, Birce Akalay ve Pınar Deniz sosyal medyadan Barım'a destek verdi.

İşte destek veren ünlülerden bazıları: