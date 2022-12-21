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- Ünlü oyuncuların 2023 yılı bölüm başı ücretleri belli oldu
Ünlü oyuncuların 2023 yılı bölüm başı ücretleri belli oldu
- 21.12.2022 - 10:23
- Güncelleme : 21.12.2022 - 11:38
Türk televizyonunun ünlü oyuncularının 2023 yeni sezon için alacakları ücretler belli oldu. Listedeki bölüm başı yani haftalık ücretleri sosyal medyada gündem oldu.
Listeye bakıldığında 1 milyon TL'ye kadar çıkan bölüm başı ücretler dudak uçuklatırken, en düşük haftalık ücretin 100 bin TL olduğu görünüyor.
Zirvede Kıvanç var
Listede Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ve Demet Özdemir gibi oyuncular zirvede olurken, en az para kazanan oyuncuların arasında Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yer alıyor.
İşte ünlülerin bölüm başı aldıkları ücretler:
Kıvanç Tatlıtuğ: 1 milyon TL
Engin Akyürek: 500 bin TL
Demet Özdemir: 500 bin TL
Serenay Sarıkaya: 500 bin TL
Hande Erçel: 300 bin TL
Ebru Şahin: 300 bin TL
Birce Akalay: 250 bin TL
Neslihan Atagül: 250 bin TL
İbrahim Çelikkol: 250 bin TL