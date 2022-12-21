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    Ünlü oyuncuların 2023 yılı bölüm başı ücretleri belli oldu

    Ünlü oyuncuların 2023 yılı bölüm başı ücretleri belli oldu

    Ekranların ünlü isimleri 2023 yılı için istedikleri bölüm başı ücretlere zam yaptı. Rekor fiyat ise 1 milyon lirayla Kıvanç Tatlıtuğ'da.
    • 21.12.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 11:38
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    Türk televizyonunun ünlü oyuncularının 2023 yeni sezon için alacakları ücretler belli oldu. Listedeki bölüm başı yani haftalık ücretleri sosyal medyada gündem oldu.

    Listeye bakıldığında 1 milyon TL'ye kadar çıkan bölüm başı ücretler dudak uçuklatırken, en düşük haftalık ücretin 100 bin TL olduğu görünüyor.

    Zirvede Kıvanç var

    Listede Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ve Demet Özdemir gibi oyuncular zirvede olurken, en az para kazanan oyuncuların arasında Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yer alıyor.

    İşte ünlülerin bölüm başı aldıkları ücretler:

    Kıvanç Tatlıtuğ: 1 milyon TL

    Engin Akyürek: 500 bin TL

    Demet Özdemir: 500 bin TL

    Serenay Sarıkaya: 500 bin TL

    Hande Erçel: 300 bin TL

    Ebru Şahin: 300 bin TL

    Birce Akalay: 250 bin TL

    Neslihan Atagül: 250 bin TL

    İbrahim Çelikkol: 250 bin TL

    Ünlü oyuncuların 2023 yılı bölüm başı ücretleri belli oldu #1

    Ünlü oyuncuların 2023 yılı bölüm başı ücretleri belli oldu #2

    Ünlü oyuncuların 2023 yılı bölüm başı ücretleri belli oldu #3

    Ünlü oyuncuların 2023 yılı bölüm başı ücretleri belli oldu #4

    Ünlü oyuncuların 2023 yılı bölüm başı ücretleri belli oldu #5

    Ünlü oyuncuların 2023 yılı bölüm başı ücretleri belli oldu #6


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