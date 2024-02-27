Ünlü oyuncuların servetleri dudak uçuklattı! İşte Türkiye'nin en zengin oyuncuları Ekranların en çok kazanan isimleri Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Can Yaman ve Meryem Uzerli'nin serveti ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Her rol aldıkları dizi, oynadıkları reklam filmiyle gündem olan, aldıkları ücretler çok konuşulan ekranların ünlü isimlerinin şimdi de servetleri konuşuluyor.

Dünyaca ünlü isimlerin servetlerini açıklayan bir site, bu kez Türk oyuncuların dudak uçuklatan servetlerini tek tek açıkladı.

Celebsrevealed.com'a göre en zengin 5 oyuncu belli oldu. Listedeki isimler dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya 5. sırada

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisindeki 'Devin' karakteriyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, listeye beşinci sıradan giriş yaptı. Sarıkaya'nın serveti tam 6 milyon dolar yani 186 milyon TL.

Hande Erçel 8 milyonla 4. oldu

Listenin dördüncü sırasında ise son dönemde özel hayatı ve oyunculuğu ile gündemden düşmeyen Hande Erçel var. Hande Erçel'in serveti ise 8 milyon dolar tam 249 milyon TL.

Can Yaman'ın 10 milyon doları var

Üç numara ise Can Yaman. Son dönemde gazetecilerle yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Yaman'ın serveti, tam tamına 10 milyon dolar yani 311 milyon TL.

İkinci sırada ise Meryem Uzerli var. Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan karakteri ile hafızalara kazınan Uzerli'nin serveti 320 milyon TL.

Tatlıtuğ'un serveti 15 milyon dolar

Listenin birinci sırasında ise son olarak Serenay Sarıkay ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği 'Aslan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ var. Tatlıtuğ'un serveti 15 milyon dolar yani 466 milyon TL.