Ünlü oyuncuların servetleri dudak uçuklattı! İşte Türkiye'nin en zengin oyuncuları

Her rol aldıkları dizi, oynadıkları reklam filmiyle gündem olan, aldıkları ücretler çok konuşulan ekranların ünlü isimlerinin şimdi de servetleri konuşuluyor.
Dünyaca ünlü isimlerin servetlerini açıklayan bir site, bu kez Türk oyuncuların dudak uçuklatan servetlerini tek tek açıkladı.
Celebsrevealed.com'a göre en zengin 5 oyuncu belli oldu. Listedeki isimler dikkat çekti.
Serenay Sarıkaya 5. sırada
Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisindeki 'Devin' karakteriyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, listeye beşinci sıradan giriş yaptı. Sarıkaya'nın serveti tam 6 milyon dolar yani 186 milyon TL.
Hande Erçel 8 milyonla 4. oldu
Listenin dördüncü sırasında ise son dönemde özel hayatı ve oyunculuğu ile gündemden düşmeyen Hande Erçel var. Hande Erçel'in serveti ise 8 milyon dolar tam 249 milyon TL.
Can Yaman'ın 10 milyon doları var
Üç numara ise Can Yaman. Son dönemde gazetecilerle yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Yaman'ın serveti, tam tamına 10 milyon dolar yani 311 milyon TL.
İkinci sırada ise Meryem Uzerli var. Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan karakteri ile hafızalara kazınan Uzerli'nin serveti 320 milyon TL.
Tatlıtuğ'un serveti 15 milyon dolar
Listenin birinci sırasında ise son olarak Serenay Sarıkay ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği 'Aslan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ var. Tatlıtuğ'un serveti 15 milyon dolar yani 466 milyon TL.
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