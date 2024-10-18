Ünlü oyuncuların sosyal medya post ücretleri dudak uçuklattı

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Dizilerden aldıkları bölüm başı ücretler ve reklam kazançlarıyla sık sık gündem olan ünlü isimler, şimdi de sosyal medyada kazandıkları paralarla konuşuluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, Fahriye Evcen ve Hande Erçel gibi isimlerin sosyal medyadan kazandıkları paralar ortaya çıktı.

HANDE İLE GÖKÇE 1 POSTTAN 3 MİLYON TL ALIYOR

Pek çok iş birliğine de imza atan bu isimlerin, tek bir sosyal medya paylaşımlarından elde ettikleri gelir, adeta dudak uçuklatıyor.

KADIN ÜNLÜLER ZİRVEDE

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre; sosyal medya zengini ünlü isimlerin en çok kazananı; erkeklerde Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit, kadınlarda ise Hande Erçel'le Gökçe Bahadır.

İşte ünlü isimlerin post ve story paylaşımlarından elde ettikleri gelirler!

Kıvanç Tatlıtuğ: 1 Post ve 1 Story: 2.5 milyon

Burak Özçivit: 1 Post ve 1 Story: 2.5 milyon

Barış Arduç: 1 Post ve 1 Story: 2 milyon

Mert Ramazan Demir: 1 Post ve 1 Story: 2 milyon

Barış Kılıç: 1 Post ve 1 Story: 1.750 bin TL

Hande Erçel: 1 Post 1 ve 1 Story: 3 milyon

Gökçe Bahadır: 1 Post ve 1 Story: 3 milyon

Fahriye Evcen: 1 Post ve 1 Story: 2.5 milyon

Beren Saat: 1 Post ve 1 Story: 2 milyon

Meryem Uzerli: 1 Post ve 1 Story: 1.5 milyon