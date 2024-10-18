Ünlü oyuncuların sosyal medya post ücretleri dudak uçuklattı

Dizilerden aldıkları bölüm başı ücretler ve reklam kazançlarıyla sık sık gündem olan ünlü isimler, şimdi de sosyal medyada kazandıkları paralarla konuşuluyor.
Kıvanç Tatlıtuğ, Fahriye Evcen ve Hande Erçel gibi isimlerin sosyal medyadan kazandıkları paralar ortaya çıktı.
HANDE İLE GÖKÇE 1 POSTTAN 3 MİLYON TL ALIYOR
Pek çok iş birliğine de imza atan bu isimlerin, tek bir sosyal medya paylaşımlarından elde ettikleri gelir, adeta dudak uçuklatıyor.
KADIN ÜNLÜLER ZİRVEDE
Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre; sosyal medya zengini ünlü isimlerin en çok kazananı; erkeklerde Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit, kadınlarda ise Hande Erçel'le Gökçe Bahadır.
İşte ünlü isimlerin post ve story paylaşımlarından elde ettikleri gelirler!
Kıvanç Tatlıtuğ: 1 Post ve 1 Story: 2.5 milyon
Burak Özçivit: 1 Post ve 1 Story: 2.5 milyon
Barış Arduç: 1 Post ve 1 Story: 2 milyon
Mert Ramazan Demir: 1 Post ve 1 Story: 2 milyon
Barış Kılıç: 1 Post ve 1 Story: 1.750 bin TL
Hande Erçel: 1 Post 1 ve 1 Story: 3 milyon
Gökçe Bahadır: 1 Post ve 1 Story: 3 milyon
Fahriye Evcen: 1 Post ve 1 Story: 2.5 milyon
Beren Saat: 1 Post ve 1 Story: 2 milyon
Meryem Uzerli: 1 Post ve 1 Story: 1.5 milyon
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