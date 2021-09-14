Ünlü oyuncuların yeni sezon bölüm başı ücretleri belli oldu

Ekranların ünlü simaları 2021 yılı için istedikleri bölüm başı ücretlerine zam yaptı.

Türkiye'nin ekranlardan tanıdığı ünlü isimlerin 2021 sezonu için alacakları ücretler belli oldu. Liste ortaya çıkar çıkmaz Üünlü oyuncuların haftalık kazançları yine çok konuşuldu.

HAFTALIK 250 BİN TL ALANLAR VAR

Listeye bakıldığında 250 bin TL'ye kadar çıkan bölüm başı ücretler dudak uçuklatırken, en düşük haftalık ücretin 100 bin TL olduğu görünüyor.

Listede, Halit Ergenç ve Burak Özçivit gibi oyuncular zirvede olurken, en az para kazanan oyuncuların arasında Hande Erçel ve Demet Özdemir yer alıyor.

İşte birçok hayran kitlesine sahip ünlülerin bölüm başı aldıkları ücretler:

- Halit Ergenç: 250 bin TL, aylık 1 milyon TL





- Burak Özçivit: 250 bin TL, aylık 1 milyon TL





- Kıvanç Tatlıtuğ: 200 bin TL, aylık 800 bin TL





- Kenan İmirzalıoğlu: 200 bin TL, aylık 800 bin TL





- Can Yaman: 100 bin TL, aylık 400 bin TL





- Beren Saat: 150 bin TL, aylık 600 bin TL





- Fahriye Evcen: 150 bin TL, aylık 600 bin TL





- Serenay Sarıkaya: 150 bin TL, aylık 600 bin TL





- Cansu Dere: 150 bin TL, aylık 600 bin TL





- Hande Erçel: 100 bin TL, aylık 400 bin TL





- Demet Özdemir: 100 bin TL, aylık 400 bin TL