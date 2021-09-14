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    Ünlü oyuncuların yeni sezon bölüm başı ücretleri belli oldu

    Ünlü oyuncuların yeni sezon bölüm başı ücretleri belli oldu

    Ekranların ünlü simaları 2021 yılı için istedikleri bölüm başı ücretlerine zam yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 14:23
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 15:05
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    Türkiye'nin ekranlardan tanıdığı ünlü isimlerin 2021 sezonu için alacakları ücretler belli oldu. Liste ortaya çıkar çıkmaz Üünlü oyuncuların haftalık kazançları yine çok konuşuldu.

    HAFTALIK 250 BİN TL ALANLAR VAR

    Listeye bakıldığında 250 bin TL'ye kadar çıkan bölüm başı ücretler dudak uçuklatırken, en düşük haftalık ücretin 100 bin TL olduğu görünüyor.

    Listede, Halit Ergenç ve Burak Özçivit gibi oyuncular zirvede olurken, en az para kazanan oyuncuların arasında Hande Erçel ve Demet Özdemir yer alıyor.

    İşte birçok hayran kitlesine sahip ünlülerin bölüm başı aldıkları ücretler:

    - Halit Ergenç: 250 bin TL, aylık 1 milyon TL

    Ünlü oyuncuların yeni sezon bölüm başı ücretleri belli oldu #1

    - Burak Özçivit: 250 bin TL, aylık 1 milyon TL

    Ünlü oyuncuların yeni sezon bölüm başı ücretleri belli oldu #2

    - Kıvanç Tatlıtuğ: 200 bin TL, aylık 800 bin TL

    Ünlü oyuncuların yeni sezon bölüm başı ücretleri belli oldu #3

    - Kenan İmirzalıoğlu: 200 bin TL, aylık 800 bin TL

    Ünlü oyuncuların yeni sezon bölüm başı ücretleri belli oldu #4

    - Can Yaman: 100 bin TL, aylık 400 bin TL

    Ünlü oyuncuların yeni sezon bölüm başı ücretleri belli oldu #5

    - Beren Saat: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

    Ünlü oyuncuların yeni sezon bölüm başı ücretleri belli oldu #6

    - Fahriye Evcen: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

    Ünlü oyuncuların yeni sezon bölüm başı ücretleri belli oldu #7

    - Serenay Sarıkaya: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

    Ünlü oyuncuların yeni sezon bölüm başı ücretleri belli oldu #8

    - Cansu Dere: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

    Ünlü oyuncuların yeni sezon bölüm başı ücretleri belli oldu #9

    - Hande Erçel: 100 bin TL, aylık 400 bin TL

    Ünlü oyuncuların yeni sezon bölüm başı ücretleri belli oldu #10

    - Demet Özdemir: 100 bin TL, aylık 400 bin TL

    Ünlü oyuncuların yeni sezon bölüm başı ücretleri belli oldu #11

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