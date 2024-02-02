Ünlü piyanist Fazıl Say da 'Dilber’ tartışmasına dahil oldu: "Hayranlıkla izliyoruz" İnci Taneleri dizisindeki pavyon sahneleri tartışması sürüyor. Konuyla ilgili bir yorum da Fazıl Say'dan geldi.

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ensonhaber.com

Uzun zamandır televizyona iş yapmayan oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Erdoğan, bir döndü pir döndü.

Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisinin her sahnesi çok konuşuldu.

Dilber karakterinin pavyon dansı olay oldu

Özellikle başrol oyuncularından Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin dansı, sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyayı ikiye böldü

Dizideki pavyon dansı sosyal medyayı ikiye böldü. Diziye tepki gösterenler de vardı. Tam tersi diziyi beğenenler de vardı. Konuyla ilgili bir açıklama da Fazıl Say'dan geldi.

Fazıl Say'ın da bir yorumu var

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; 'Dilber’ tartışmasına, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da dahil oldu.

"Hayranlıkla izliyoruz"

Say, “Pavyon dansı sahnelerinin yarattığı tekdüze algı, çakma ve gerçek cehalet asıl temayı çiğnemese iyi olurdu. Hayranlıkla izliyoruz. Rahatsızlık vermeye devam.” dedi.