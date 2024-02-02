Uzun zamandır televizyona iş yapmayan oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Erdoğan, bir döndü pir döndü.
Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisinin her sahnesi çok konuşuldu.
Dilber karakterinin pavyon dansı olay oldu
Özellikle başrol oyuncularından Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin dansı, sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyayı ikiye böldü
Dizideki pavyon dansı sosyal medyayı ikiye böldü. Diziye tepki gösterenler de vardı. Tam tersi diziyi beğenenler de vardı. Konuyla ilgili bir açıklama da Fazıl Say'dan geldi.
Fazıl Say'ın da bir yorumu var
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; 'Dilber’ tartışmasına, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da dahil oldu.
"Hayranlıkla izliyoruz"
Say, “Pavyon dansı sahnelerinin yarattığı tekdüze algı, çakma ve gerçek cehalet asıl temayı çiğnemese iyi olurdu. Hayranlıkla izliyoruz. Rahatsızlık vermeye devam.” dedi.
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