Ünlü rapçi Diddy tutuklandı! Korkunç iddiaların içinde birçok ünlü isim var Rap dünyasının tanınan isimlerinden Sean 'Diddy' Combs, tutuklandı. Diddy’nin düzenlediği çılgın partilerde politika, iş ve sanat dünyasından çok ünlü isimlere para karşılığı sapkın eğlenceler vadettiği iddia ediliyor.

Haber Merkezi

FBI, Amerika’nın ve dünyanın en ünlü rap sanatçılarından biri olan Sean “Diddy” Combs’u, çıkış yaptığı zamanlardaki adıyla Puff Diddy'i tutukladı.

Ünlü rapçi, hafta seks ticareti, alıkoyma, dayak, cinsel istismar ve suç örgütü oluşturma iddialarıyla yargılanıyor.

Hollywood’u ve müzik endüstrisini büyük bir telaş sarmış durumda.

ÜNLÜLER PANİKTE

Diddy’nin düzenlediği çılgın partilerde politika, iş ve sanat dünyasından çok ünlü isimlere para karşılığı sapkın eğlenceler vadettiği iddia ediliyor.

Ayrıca reşit olmayan kişilerle cinsel ilişkiye girmek, cinsel taciz, insan kaçırmak, sekse zorlamak ve merkezinde seks ticaretinin yer aldığı bir suç örgütü oluşturmaktan da suçlanıyor.

LİTRE LİTRE BEBEK YAĞI BULUNDU

Bir otelde yakalanan dünyaca ünlü ismin, malikanesinde yapılan aramada bir banyoda yüzlerce litre bebek yağı bulundu.

Diddy’nin “meşhur” partilerinin müdavimleri arasında birçok ünlü isim var. Şimdilik ortaya dökülen isimler; Justin Bieber, Usher, Beyonce, Jay-Z, Cuba Gooding Jr, Drake, Meek Meel, Rick Ross, Ashton Kusher, Pink, Kim Kardashian, Kanye West…

JUSTIN BIEBER İDDİASI

Erkek kız ayırt etmeyen küçük çocuklarla bile ilişkiye girdiği iddia edilen Diddy'nin, bir dönem yapımcısı olduğu 18 yaşındaki dünyaca ünlü popstar Justin Bieber'la da kaseti olduğu iddia edildi.

Bieber’ın, uzun yıllar Sean “Diddy” Combs’un cinsel istismarına maruz kaldığı söyleniyor.

SEVGİLİSİ DAVA AÇMIŞTI

Combs'un eski kız arkadaşı şarkıcı Cassie Ventura, Kasım 2023'te kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Combs hakkında dava açmıştı. Rapçi Sean 'Diddy' Combs'un, 2016'da eski sevgilisi Cassandra Ventura'ya Los Angeles'taki bir otelin koridorunda saldırdığı anlar da CNN kameralarına yansımıştı. Güvenlik kamerasından elde edilen görüntülerde, Combs'un Ventura'yı dakikalarda tekmelediği görülmüştü. Sevgilisi tehdit edildiği için davayı geri çekmek zorunda kalmıştı