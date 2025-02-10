Ünlü rapçi Drake konser sonrası verdiği yemek siparişiyle gündem oldu

Haber Merkezi

Gerçek adı Aubrey Graham olan Kanadalı rapçi Drake, sık sık kazancıyla ve harcamalarıyla gündeme geliyor.

YEMEK ZİYAFETİ

Drake, turnesinin Melbourne etabını 90 dakikalık unutulmaz bir performansla tamamladı. Konserin ardından, ünlü rapçi, ekibi ve davetlilerine tam 2 bin 651 dolarlık bir Nando's ziyafeti verdi.

Siparişin detaylarını içeren fişi yayınlandı. 8 adet kaburga, 717 dolarlık 60 adet tavuk pita ve 177 dolarlık 60 adet tavuk şişten oluşan siparişi görenler, sosyal medyada yorum yağdırdı.

Drake, bir kez daha lüks yaşam tarzını gözler önüne sererken, konser sonrasında misafirlerine unutulmaz bir ziyafet sunmuş oldu.