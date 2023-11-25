Ünlü rapçi Eypio hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı Ünlü rap sanatçısı Eypio konser öncesi sancılanarak hastaneye kaldırıldı. Apandisiti patlayan Eypio'nun acilen ameliyata alındığı öğrenildi.

ensonhaber.com

Asıl adı Abdurrahim Akça olan ve sahne adı olarak Eypio'yu kullanan rapçi, şarkılarıyla adından söz ettiriyor.

Yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren rapçi Eypio hayranlarını korkuttu.

son olarak O Ses Türkiye Rap yarışmasında jüri üyeliği yapan rapçi Eypio, hastanelik oldu.

Apar topar hastaneye kaldırıldı

Önceki gün sahne öncesi birden sancılanan ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı.

Durumu iyi

Apandisti patlayan rapçinin acil ameliyata alındığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Apandisit ameliyatı olan şarkıcı, operasyon öncesi sosyal medya hesabında, “Apandisit patladı. Ameliyattan sonra görüşürüz. Arayan, ziyaret eden herkese teşekkür ederim.” ifadelerini paylaştı.

Kısa bir dinlenme sonrası konserlere devam

Sağlık durumunun iyi olduğu yönünde paylaşım yapan Eypio şunları söyledi:

Arayan, ziyarete gelen herkese teşekkürler. Doktoruma ve sağlık ekibine de teşekkür ediyorum. Ameliyatım iyi geçti ve bugün hastaneden çıktım. Kısa bir dinlenme sonrası konserlere devam.

Viral olan şarkılar yaptı

'Günah Benim' şarkısıyla hayatımıza giren ve sonra söylediği her şarkıyla büyük bir çıkış yakalayan Eypio, 2017 yılında ekranların en popüler yapımı Çukur için seslendirdiği 'Gömün Beni Çukura' şarkısı da hala dinlenmeye devam ediyor.

2020 yılında Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesinin anlatıldığı film için seslendirdiği şarkı tüyleri diken diken etmişti.