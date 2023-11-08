Ünlü rock yıldızı Teoman'ın seks itirafı: Evde severim Bir programa konuk olan Teoman, özel hayatıyla ilgili sorulara verdiği yanıtla sosyal medyanın diline düştü.

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Rock müziğin ünlü ismi 55 yaşındaki şarkıcı Teoman, gerek özel hayatı gerek şarkıları gerekse açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü şarkıcı, Tuluğ Özlü'nün sunduğu Umarım Annem Dinlemez adlı programa konuk oldu.

Yine adından söz ettiren Teoman, "Hayatımda hiçbir zaman 'sevgilim var, sadık olmalıyım' diye düşünmedim, aklıma bile gelmedi." dedi.

"Evde seks yapmayı seviyorum"

Teoman kendisine sorulan, "En çok nerede seks yapmayı sevdiği" sorusuna, "Evde. Pratik ya, neyin nerede olduğunu biliyorsun. Dışarıda seviştiğim zamanlar oldu ama şimdi tercih etmem açıkçası." yanıtını verdi.

Teoman'a gece hayatı ve turnelerinde daha yoğun olduğu dönemler işaret edilerek, "Unutamadığın bir seksin oldu mu?" diye soruldu.

"Fantezi yok"

Teoman, "Sık oluyordu öyle şeyler, bir sürü güzel şey hatırlıyorum. Ben zaten her zaman güzel geceler geçiriyordum. Ben bir rock yıldızıyım." yanıtını verdi. Teoman, “En büyük fantezisinin ne olduğu" sorusunu ise, "En büyük fantezi yok, üst sınırlar var. Onları da yaptım, yapıyorum." diye yanıtladı.

Date’e çıkmayı ‘sıkıcı’ bulan yıldız, "Ne konuşacağım orada? 1-2 kere date denedim. Bana çok eğlenceli gelmedi. Ne konuşacağımı bilmiyorum, date bana göre değil. Date konusunda deneyimsizim." dedi.