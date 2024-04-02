Ünlü şarkıcı Aydilge acil ameliyata alınacağını duyurdu: "Sahnede biraz fazla zıplamışım" Hastane odasından paylaşım yapan Aydilge, acil ameliyat olacağını açıkladı. Kalçasında labrum yırtığı bulunan Aydilge, sevenlerinden dua istedi.

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ensonhaber.com

Sahne tarzları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren 44 yaşındaki ünlü şarkıcı Aydilge, 2018 yılında keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile hayatını birleştirmişti.

En son sosyal medyadan eşine mesajlar atan kadınlardan rahatsız olduğunu dile getiren ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi.

Acil ameliyat

Aydilge, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle acil ameliyata alınacağını duyuran Aydilge, hastane odasında ameliyat öncesi çekilen bir videosunu yayınladı.

Ünlü şarkıcı, çektiği videoda şunları söyledi:

"Labrum yırtığı var"

"Merhabalar, ne yazık ki birazdan acil ameliyata alınmam gerekecek. Labrum yırtığı var kalçamda. Sahnede biraz fazla zıplamışım galiba. Labrum yırtığım oldukça geniş ve parçacıklı durumda. O yüzden onun temizlenmesi ve dikilmesi gerekiyor. Sonrasında yeniden sizlerle beraber şarkılarımızı söyleyeceğiz. Dualarınızı ve iyi enerjilerinizi yollayın lütfen."