Ünlü şarkıcı Demet Akalın eskilere götürdü! Takipçileri paylaşımına yorum yağdırdı 1990 yılında Miss Globe'a katılan Demet Akalın, yarışmanın birincisi Gülay Pınarbaşı ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden şarkıcı Demet Akalın paylaştığı fotoğrafla takipçilerini maziye götürdü.

Her yaptığı paylaşımla konuşulmayı başaran Demet Akalın'dan çok konuşulacak 'Miss Globe' paylaşımı geldi.

"Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur"

Sosyal medya sayfasından o dönem yarışmanın birincisi olan Gülay Pınarbaşı ile olan bir karesini paylaşarak "Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur" notunu düştü.

Gülay Pınarbaşı, yarışmanın ardından ekranlardan uzak hayat sürmeyi tercih ederken; Demet Akalın ise art arda çıkardığı albümlerle müzik dünyasına damga vuran isimlerden biri oldu.