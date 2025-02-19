Haber Merkezi
İstanbul kar altında..
Megakentte beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor.
Etkisini artıran kar yağışı, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
İstanbul'da trafik felç oldu..
Kentteki trafik yoğunluğu akşam saatleri itibarıyla yüzde 90’ın üzerine çıkarken, karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler araçlarını bırakarak toplu ulaşıma yöneldi..
EDİS METRODA
Araçlarını bırakanlar arasında ünlü şarkısı Edis Görgülü de yer aldı..
Trafik sıkışıklığından kaçınmak isteyen Edis, metroya binmeyi tercih etti.
"DÜŞTÜK YOLLARA"
O anları sosyal medya hesabından, “Düştük yollara” notuyla paylaşarak takipçilerine gösterdi.
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