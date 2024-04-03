Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten evlilik açıklaması geldi: "'Evlenirsem iki satırla geçiştirmem" Daha önce üç evlilik yaşayan İbrahim Tatlıses, evleneceğini duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

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Bir dönem özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, yaşadığı ilişkilerle çok konuşuluyordu.

Adalet Durak, Perihan Savaş ve Ayşegül Yıldız'la evlenip boşanan, Derya Tuna ile 18 yıl hayat arkadaşlığı yapan, 7 çocuk ve 11 torun sahibi İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla evleneceğini duyurmuştu.

Özel hayatıyla da magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren 'İmparator' lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün dördüncü kez nikâh masasına oturmaya karar verdiğini paylaşmıştı. 72 yaşındaki sanatçı, evlilik haberini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

"Seçimi kaybettim"

İbrahim Tatlıses, "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymadık demeyin, tüm bekarlara selam olsun. Ben evleniyorum." mesajı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberin ardından, 'İmparator'dan yeni bir paylaşım daha geldi.

Tatlıses, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'de kendime ev aldım"

"Arkadaşlar mesajı paylaştığım tarih ne? 1. Ay ne? Nisan. İkisinin toplamı ne oluyor? Nisan 1. Ama ben hakikaten evlendim... İzmir'de kendime ev aldım, yani evlendim. Şakadan da hiç anlamıyorsunuz ya! İbrahim Tatlıses evlenirse iki satırla mı geçiştirir?"