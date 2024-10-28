Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Büşra Yıldız

Ünlü oyuncu Jared Leto ve kardeşi Shannon Leto tarafından kurulan Thirty Seconds to Mars grubu, 27 Ekim tarihinde İstanbul'da konser verdi.

Ülker Sports Arena'da konser veren ünlü grup, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.

"Seasons World Tour" kapsamında Türkiye'ye gelen Leto kardeşler, konserin ertesi günü İstanbul turu yapmak istedi.

TAKSİ BULAMADI

Grubun solistliğini üstelenmesi dışında "a requiem for a dream" filmindeki rolüyle de adından söz ettiren Jared Leto, İstanbul'u gezmek isterken taksi engeline takıldı.

Leto, saatlerce taksi durağında beklese de kendisini kabul eden bir taksi bulamadı.

OTOBÜSE BİNDİ

Ünlü şarkıcı, son çare olarak İETT otobüsüne binerek yolculuğuna devam etti.

Leto'yu fark eden hayranları ise otobüste şarkıcıyla hatıra pozu verdi.

O anlar başka bir yolcu tarafından kayda alındı.