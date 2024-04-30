Ünlü şarkıcı Kibariye ihanet iddialarıyla ilgili konuştu: "Her erkek yapar, yapmayan yok Kıbrıs'ta konser veren ünlü şarkıcı Kibariye, konser öncesi gazeteciler ile sohbet etti. Ünlü şarkıcı, sorulara verdiği cevaplarla dikkat çekti.

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Eşinin ihanet iddialarından sonra uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen usta sanatçı Kibariye, Kıbrıs'ta görüntülendi.

Bir otelde konser vermek için Kıbrıs'a giden Kibariye, sahne öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık'ın adının sürekli ihanet ve dolandırıcılıkla anılması hakkında yöneltilen sorulara yanıt verdi.

"Her erkek yapar, yapmayan yok"

Ünlü şarkıcı, "Kocamı çok seviyorum. Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam. Annem, bana böyle öğretti. Kocasını, çocuklarını, torununu çok seven bir kadınım." diye konuştu.