Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun Maldivler pozu olay oldu! Pembe bikinili karesine yorum yağdı Geçtiğimiz yıl gelin olan ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun Maldivler'e gitti. Şarkıcı pembe bikinisiyle poz verdi.

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Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki yıl beraberlik yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile geçen yıl evlenmişti.

Maldivler'de

Sosyal medyada aktif olan şarkıcının her paylaşımı çok konuşuluyor. Oyuncunun son yayınladığı kareler de gündem oldu. Melek Mosso, Maldivler'de çektiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Pembe bikini giyen şarkıcının pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

"Adı üstünde… Melek"

Keyfi yerinde gözüken Mosso'ya "Maldivleri güzelleştiren tek varlık", "Adı üstünde… Melek" gibi yorumlar yapıldı.