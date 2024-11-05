Ünlü şarkıcı Rihanna hayranlarına oy verme çağrısı: Ben oy veremiyorum, siz verin

Haber Merkezi

ABD'de beklenen hesaplaşma günü geldi çattı.

Milyonlarca seçmen sandık başında, ülkenin kaderini belirlemek için oy veriyor.

Oylama süreci devam ederken dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, hayranlarına seçimle ilgili çağrıda bulundu.

OY VEREMİYOR

Birçok ünlünün hayranlarına sandığa gitme çağrısında bulunduğu seçim gününde, Rihanna da bu kervana katıldı.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, hayranlarına oy vermeleri gerektiğini söyledi.

"BEN OY VEREMİYORUM SİZ VERİN"

Sosyal medya hesabından video paylaşan Rihanna, ABD vatandaşı olmadığını hatırlatarak "Ben oy veremiyorum, siz verin." dedi.

ASAP Rocky ile birlikteliğinden RZA ve Riot Rose adında iki çocuk sahibi olan şarkıcının oğulları ise ABD vatandaşı.

"GİZLİCE SANDIĞA GİTMEYE ÇALIŞIYORUM"

36 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabında bir video paylaşarak açıklamaya "Oğlumun pasaportuyla sandığa gizlice sandık başına gitmeye çalışıyorum. Oy verin, çünkü ben veremiyorum." notunu düştü.