Ünlü şarkıcı Selena Gomez gönlünü eski sevgilisinin arkadaşına kaptırdı Rapçi Benny Blanco ile aşk yaşamaya başlayan Selena Gomez, düşman çatlatırcasına yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı.

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Justin Bieber’dan ayrıldıktan sonra ilişkilerinde bir tülü dikiş tutturamayan çocuk denecek yaşta şöhret olan Selana Gomez, yeni sevgili yaptı.

Özel hayatındaki çalkantıları, üzüntülerini ve sevinçlerini hep açık yüreklilikle sosyal medya hesabından yapan Gomez, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

Gomez, yeni aşkını yine her şeyini açıkladığı sosyal medya hesabından ilan etti.

Justin Bieber’ın yakın arkadaş

Gomez’in 6 aydır gizlice aşk yaşadığı kişi, en büyük aşkı Justin Bieber’ın yakın arkadaşı ve birlikte de çalıştığı ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco çıktı.

Dünyaca ünlü şarkıcı, Benny Blanco olduğu düşünülen biriyle sarmaş dolaş bir pozunu hikayeler kısmından paylaştı.

"Bu bir gerçek”

Gomez, “O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey. Bugüne kadar birlikte olduğum herkesten daha iyi. Bu bir gerçek” yazarak Blanco ile ilişkisini doğruladı.