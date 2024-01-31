Ünlü şarkıcı Tan Taşçı imaj tazeledi! Son haline yorum yağdı Şarkıcı Tan Taşçı son paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Yeni imaj için bıyık bırakan Tan gündem oldu.

ensonhaber.com

Sahne performansı ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Tan Taşçı , sosyal medyanın en sevilen ünlüleri arasında yer alıyor.

Sosyal medyada aktif olan ve şarkıları dillere pelesenk olan şarkıcının son paylaşımları da dikkat çekti.

Yeni imajı gündem oldu

Instagram hesabında 838 bin takipçisi bulunan şarkıcı Tan'ın son paylaşımlarında imaj yenilediği görüldü. Bıyık bırakan şarkıcının yeni imajı sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıcıya takipçilerinden adeta yorum yağdı. Hayranları şarkıcının yeni imajını beğenmedi.

"Başkanım bıyıklar olmadı"

"Bu adama 3 ayda ne oldu ya?", "Başkanım bıyıklar olmadı sanki", Abim ne yaptın kendine değiştir lütfen şeklini", "Hayır bu Tan değil, böyle olamaz" gibi yorumlar yapıldı.