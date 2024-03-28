Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe emekli oldu Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emekli olduğunu duyuran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, bağlanan maaşını beğenmedi..

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Daha önce yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den yeni bir açıklama geldi..

Tilbe, sosyal medya hesabından emekli olduğunu duyurdu.

Emekli maaşını eleştiren ünlü şarkıcı, "Ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur?" diyerek sitem etti..

"Eskiden emekli olanlar bir ev, araba alırdı"

Tilbe şu ifadeleri kullandı:

Emekli oldum.. Eskiden emekli olanlar bir ev bir araba alırlardı, ya da iş açardı toplu parayla, şimdi ki emeklilere Allah yardım etsin, başka yardımcı yok gerçekten.

"Ömür boyu çalışmanın karşılığı bu mudur?"

Kimseye muhtaç olmamak için ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur, budur. Mübarek Ramazan, Allah Razı???

"Emekli maaşı 150 bin lira olmalı" demişti

Öte yandan ünlü şarkıcı, emekli ve asgari ücrete Temmuz 2023'de yapılan zam öncesi yaptığı açıklamasında da "Emekli maaşlarının en az 150 bin TL, işçi ve aylık çalışanların ise en az 200 bin TL olması gerektiğini düşünüyorum" demişti.