Bir süredir verdiği kilolar sonrası geçirdiği değişimle gündeme gelen şarkıcı Zara, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi.
Uzun zamandır kalbi boş olan Zara, yeni bir aşka yelken açtı.
Sahneye el ele çıktılar
Şarkıcı Zara'nın kalbini meslektaşı İlker Görgülü'ye kaptırdığı iddia edilmişti. Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye başlayan ve sonrasında da sahneye el ele çıkan ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Taze sevgililer 'Hatıran Yeter' parçasında düet yaptı.
"Asil bir kadın"
El ele sahneye çıkan ikiliden İlker Görgülü, o anları sosyal medya hesabından övgü dolu sözlerle paylaştı.
Görgülü, "Bir gün asil bir kadını tarif etmem için biri soru almış olsaydım eğer. Kesinlikle onun adı Zara olurdu" ifadelerini kullandı. İlker Görgülü, 25 Haziran 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
Üç kızı var
Üç kız babası olan İlker Görgülü şair, söz yazarı ve şarkıcılığın yanında ithalat ve ihracat yapan bir şirkete sahip.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış