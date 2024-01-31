Ünlü şarkıcı Zara yeni bir aşka yelken açtı! El ele poz verdi Türk halk müziği sanatçısı Zara, İş insanı ve söz yazarı İlker Görgülü ile aşkını ilan etti.

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ensonhaber.com

Bir süredir verdiği kilolar sonrası geçirdiği değişimle gündeme gelen şarkıcı Zara, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi.

Uzun zamandır kalbi boş olan Zara, yeni bir aşka yelken açtı.

Sahneye el ele çıktılar

Şarkıcı Zara'nın kalbini meslektaşı İlker Görgülü'ye kaptırdığı iddia edilmişti. Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye başlayan ve sonrasında da sahneye el ele çıkan ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Taze sevgililer 'Hatıran Yeter' parçasında düet yaptı.

"Asil bir kadın"

El ele sahneye çıkan ikiliden İlker Görgülü, o anları sosyal medya hesabından övgü dolu sözlerle paylaştı.

Görgülü, "Bir gün asil bir kadını tarif etmem için biri soru almış olsaydım eğer. Kesinlikle onun adı Zara olurdu" ifadelerini kullandı. İlker Görgülü, 25 Haziran 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Üç kızı var

Üç kız babası olan İlker Görgülü şair, söz yazarı ve şarkıcılığın yanında ithalat ve ihracat yapan bir şirkete sahip.