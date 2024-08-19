Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, genç sevgilisi Gülseren Ceylan'a imam nikahı kıydı! 67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la ilgili bomba bir itirafta bulundu. Ünlü şovmen, hayatında ilk kez imam nikahı kıydı.

Haber Merkezi

Magazin dünyasının en çapkın isimlerinden Mehmet Ali Erbil ve genç sevgilisi Gülseren Ceylan'la bir programa konuk oldu.

Ünlü çift, konuk olduğu programda bomba açıklamalar yaptı.

"İMAM NİKAHI KIYDIK"

67 yaşındaki Erbil, bir süredir birlikte olduğu ve beraber yaşadığı 40 yaş küçük genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile imam nikahı kıydıklarını açıkladı.

"GÜLSEREN İSTEDİ"

İlk defa bir kadın ile imam nikahı ile evlendiğini söyleyen Erbil, "Zaten evli gibiyiz her şey çok güzel gidiyor. Gülseren istedi nikah olmasını ben de tamam dedim nikahı yaptık" diye konuştu.

"EN AZINDAN GÜNAHA GİRMİYORUZ"

Ceylan ise şöyle konuştu: "En azından günaha girmiyoruz. Hoca geldi nikahı kıydı. 'Mehmet Ali Bey mehir olarak ne veriyorsunuz' diye sordu. Ne olduğunu bilmediği için Mehmet Ali şok oldu. Ben mehir istemedim."