Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'e rest çekti! "Saygı duyacak" 40 yaş küçük sevgilisi ve ailesi arasındaki ilişkisi hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil, her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla gündem olan Mehmet Ali Erbil, yaptığı açıklamalarla konuşulmaya devam ediyor.

Kızı Yasmin tarafında sert bir şekilde eleştirilen Mali, sosyal medyada da tepki almıştı.

Geçtiğimiz gün film galasına katılan aşık çift, kamera karşısına geçip basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ünlü komedyen, yaşadığı aşkı evlatlarının da kabullenmesi gerektiğini net bir şekilde dile getirdi.

"Babamın evlenmesini istemiyorum"

Kızı Yasmin Erbil'in, "Babamın evlenmesini istemiyorum." sözlerine komedyen, "Kendi psikolojisiyle öyle yaklaşıyor. Babasına karşı gelmiş değil. Eninde sonunda ben ne dersem babası olduğum için saygı duyacak ve kabullenecek.

"Ben de onun ilişkisine saygı duyuyorum"

Ben de onun ilişkisine saygı duyuyorum. Modern bir aileyiz ama bazı şeylerde tutucuyuz. Annesi çok iyi yetişirdi. Anne-baba ünlüyse avantaj gibi görünüyor ama aslında dezavantaj oluyor çocuk için..." açıklamasını yaptı.

"Oğlumla iyi, yaşları birbirine yakın olduğu için"

Ünlü şovmen, "Gülseren Hanım ile Yasmin Hanım'ın ilişkisi nasıl?" sorusuna, "Doğum gününde bir kere gördüler. Diğer büyük kızım torunumla haftada bir geliyor. Oğlumla iyi, yaşları birbirine yakın olduğu için... Onun dışında yaramaz bir şey yok. Yasmin, röportajlarda boşluğuna denk geliyor ve içindekileri birdenbire döküyor genç olduğundan." dedi.