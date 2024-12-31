Haber Merkezi

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Mehmet Ali Erbil, magazin gündeminden düşmüyor.

Erbil, daha önce verdiği bir röportajda "Kiradaki evlerden ve faizlerden geçiniyorum." demişti.

Üç evini sattığını ve elde ettiği geliri faize yatırdığını belirten Mehmet Ali Erbil, son olarak artan fiyatlara sitem etti.

"ÇIPLAK GEZERİM"

Alışverişe çıkan Mehmet Ali Erbil, "Bir mont 60 bin TL. Yanmış bu Türkiye. Emekli maaşımla nasıl alacağım bunu? Çıplak dolaşırım daha iyi." dedi.