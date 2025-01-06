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67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, geçtiğimiz günlerde artık bekar bir kadın olduğunu açıklamıştı.

Yıllardır evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı bekleyen Ceylan, bir ilerleme olmadığı için Mehmet Ali Erbil'i terk ettiğini söylemişti.

YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan Ceylan, Erbil ile cinsel hayatlarına dair çekinmeden konuştu.

"HER ŞEKİLDE TATMİN EDİYORDU"

Sunucunun "Mehmet Ali Erbil seni tatmin ediyor muydu?" sorusunu yanıtlayan Ceylan, "Mehmet Ali beni her şekilde tatmin ediyordu, yoksa zaten ilişki olmazdı. Kendisi hiç hap kullanmamasına rağmen erkekliği çok iyiydi, ten uyumumuz da vardı.

"30 YAŞINDAKİ ADAMLARDA YOK"

Benim öperek, koklayarak sevdiğim bir erkekti. 30 yaşında cinselliği kötü olan adamlar var ama 67 yaşında, Mehmet Ali gibi cinselliği çok iyi olanlar da var." ifadelerine yer verdi.

"BENİ EVLİLİK VAADİYLE OYALADI"

Gülseren Ceylan ayrıca, "Mehmet Ali Bey sürekli 'Yazın evleneceğiz, sabret, az kaldı' diyerek beni oyaladı. Çocuk yapmayı da çok istiyorduk ve asla korunmadık. Ama ben hamile kalamadım, olmadı maalesef. Beni evlilik vaadiyle oyaladı, fakat bunun farkına vardığımda zaten ayrılık sürecine girdik." dedi.