Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisinden olay paylaşım: "Dedeme masaj yapıyorum" Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'ın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşamaya başlamasıyla magazin gündemini karıştırmıştı. Ayrılıp barışan çiftin aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Kızı Yasmin Erbil'in "Hayatında çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor, aşabildiğimi söyleyemem. Bazen benden bile küçük olduğunu duyduğum kadınlar olunca rahatsız ediyor bilmiyorum" sözlerine rağmen özel hayatını gözler önünde yaşamaktan çekinmeyen Erbil, sevgilisiyle özel anlarını paylaştı.

Gülseren Ceylan'la pijamalarıyla ev keyfi yapan Mehmet Ali Erbil canlı yayın açtı.

"'Dedeme' masaj yapıyorum"

O sırada kendisine masaj yapan Gülseren Ceylan, "'Dedeme' masaj yapıyorum" dedi. Bir duraksayan Mehmet Ali Erbil ise durumu hemen toparlayarak, "Hadiii, iki gözümün çiçeği" ifadelerini kullandı.

"Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim"

Erbil geçtiğimiz aylarda da özel hayatına vurgu yaparak "Allah'ıma şükür. Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor" demişti.