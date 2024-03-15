Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Mısır'a gitti! Tatil pozlarına beğeni yağdı Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'la aşk yaşayan Yasmin Erbil, tatile çıktı. Mısır'a giden Erbil, karelerini Instagram hesabından yayınladı.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, özellikle iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Erbil, son olarak 354 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından Mısır'a tatile gittiği pozlarını paylaştı.

Piramitler önünde poz veren Erbil'e sosyal medyada yorum yağdı.

"Poyraz olsaydı develeri çalardı"

Takipçileri ünlü isme "Poyraz olsaydı develeri çalardı", Poyraz ceza almış, Yasmin tatile gidiyor" gibi yorumlar yapıldı.

Survivor All Star yarışmasının yayınlanan geçen bölümlerinde Acun Ilıcalı, Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evinden çuvalla yemek çaldığını açıklamıştı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olayın ardından Acun Ilıcalı, Survivor Poyraz'a 10 ödül oyunu cezası vermişti.