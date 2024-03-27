Ünlü stilist Ivana Sert güzellik sırrını verdi: "Kök hücre ve mezoterapi yaptırıyorum" Stilist ve moda tasarımcısı Ivana Sert, canlı yayından güzellik sırrını verdi. 'Yüzümde dolgu bile yok' diyen ünlü modacı, güzellik sırrını tek tek açıkladı.

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Bir dönemin en popüler yarışmalarından 'Bugün Ne Giysem'le ünlenen Ivana Sert, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

'Timsah ve kanguru eti bile yedim' a

Geçtiğimiz günlerde 'Timsah ve kanguru eti bile yedim.' açıklamasıyla uzun süre konuşulan Ivana Sert, şimdi de Aramızda Kalmasın programına konuk oldu.

'Yüzümde dolgu bile yok'

Fit hali ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Ivana Sert, 'Yüzümde dolgu bile yok.' diyerek güzellik sırrını tek tek açıkladı.

"Kök hücre ve mezoterapi yaptırıyorum"

Ivana Sert; ''Çok güzel kremler kullanıyorum. Kök hücre ve mezoterapi yaptırıyorum. Nasıl besleniyorsun nasıl hissediyorsun, bunlar da çok önemli.'' dedi.