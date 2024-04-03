Ünlü sunucu Burcu Esmesoy, spor videosu yayınladı: "Bahane yok 30 dakika yeter" Sosyal medyada en çok para kazanan ünlüler arasında yer alan Burcu Esmersoy, her yaptığıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl uçakta tanıştığı iş insanı Nazım Akmandil ile dünyaevine giren Burcu Esmersoy, kazancıyla sıkça konuşulduğu gibi kullandığı aksesuar ve giyim tarzıyla da gündemden düşmek bilmiyor.

Esmersoy, şimdi de sosyal medyadan yayınladığı spor videosuyla gündem oldu.

Her zaman fit ve güzel

Burcu Esmersoy sporu hayatından eksik etmeyenlerden, spor yapmak için yazın gelmesini beklemeyenlerden Bu yüzden her zaman fit, her zaman güzel görünen Esmersoy, yediğine içtiğine de dikkat ediyor.

47 yaşında

47 yaşındaki sunucu, forma girmek için günde sadece 30 dakikanın yeteceğini söyleyip, dün özel bir video çekti.

15 farklı hareket

Yarım saat içinde 15 farklı hareket yaptı. Üstelik her birini on beşer kez tekrarladı. Güzel sunucu, “Yok tatil, yok akşam gibi bahanelere geçit vermeyin.” dedi.