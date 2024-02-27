Ünlü sunucu Esra Erol güzellik sırrını açıkladı! İyi temizlenmiş bir cilt Yıllardır yaptığı programlar beğeniyle izlenen ünlü sunucu Esra Erol, güzel görüntüsünün sırrını verdi.

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Sık sık programında işlediği konularla dikkat çeken Esra Erol bu kez başka bir konuyla gündeme geldi.

Esra Erol, önceki gün bir eğlence merkezi'nde gerçekleşen yeğeninin doğum günü kutlamasına katıldı. Çocukları İdris Ali ve Ömer Erol'la katılan sunucu, eğlence merkezinde keyifli dakikalar geçirdi.

"Ruhunun hissettiğiyle çok alakalı"

Sunucu güzellik sırrıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erol, "İnsanın güzel hissetmesi ruhunun hissettiğiyle çok alakalı... Bazen bir sabah kalkıyorsunuz, her zamanki gibisiniz ama içinizdeki enerji ve yapabilirim duygusu kendinizi güzel hissettiriyor. Benim için güzel olmanın karşılığı sağlıklı olmaktan geçiyor" dedi. Esra Erol sözlerine şöyle devam etti:

"Yürüyüşe önem veriyorum"

"Düzenli spor yapmaya çalışan biriyim. Yürüyüşe önem veriyorum. Dikkatli beslenmeye çalışıyorum. Güzel bir sabun ve onun kokusu, iyi temizlenmiş bir cilt benim için... Herkesin güzellik sırrı olabilir ama dediğim gibi içimiz ne hissediyorsa oyuz."