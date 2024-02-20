Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, Fatih Altaylı'ya seslendi! "Ahımı almayacaksın" Fatih Altaylı hakkında söylediği sözler gündem olan Hande Sarıoğlu, canlı yayında uyardı. Sarıoğlu, "Fatih, benimle uğraşanın çocuğu olmaz" dedi.

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ensonhaber.com

Söylemezsem Olmaz programıyla erkranlara geri dönen ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, oryantal dans yaptığı için Habertürk'ten kovulduğu zaman kendisi hakkındaki sözleri nedeniyle gazeteci Fatih Altaylı hakkında konuştu.

Sözleri gündem yaratan Sarıoğlu, adeta içini boşalttı.

Arto, konuşma arasında Hande Sarıoğlu'na dönüp "Bak Ben o Fatih'e neler söyledim senin için." dedi. Fatih'in kim olduğu merak ediliyorken Hande Sarıoğlu'ndan açıklama geldi.

"Fatih Altaylı şimdi YouTube'da!"

Sarıoğlu, "Fatih Altaylı şimdi YouTube'da! Ay öldürecek beni gerçekten bak benimle uğraşanın çocuğu olmaz.

"Ne oldu koskoca Fatih Altaylı"

Sibel Can'ın hep söylediği var ya ahımı almayacaksın muhabbeti aynen öyle. Ne oldu koskoca Fatih Altaylı, bütün televizyon programlarını yapan isim şimdi YouTube'da program yapıyor. Önceleri küçümsüyordu YouTube'u.

"Beni engellemişlerdi"

Zamanında YouTube yapıldığı zaman ben de YouTube'da program yapmak istediğimde malum kanaldayken o zaman beni engellemişlerdi." dedi.