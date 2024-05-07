Ünlü sunucu Saba Tümer aşk orucu tutuyor! İlişki ritüelini anlattı Sunduğu programlarda attığı kahkahaları ile dikkat çeken ünlü sunucu Saba Tümer, aşk orucu tuttuğunu açıkladı.

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YouTube üzerinden program yapmaya başlayan ünlü sunucu Saba Tümer, konuk ettiği konuklarla ve yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.

Saba Tümer, bu defa aşk hayatı hakkında yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

'1 yıl boyunca aşk orucu tuttum.' diyen Tümer, ilişkilerinde uyguladığı bu ritüelin detaylarını paylaştı.

"Denedim bakalım yeni bitti"

Tümer; 'Herhangi bir şekilde ilişkiye girmeden, yakınlaşmadan, flörtleşmeden, el ele bile tutuşmadan bir sene aşk orucu yapıyorsun; ondan sonra da gerçek aşkın sana geleceğine dair bir inanış var.

Denedim bakalım yeni bitti. Şimdi gerçek aşkı bekliyorum.' dedi.