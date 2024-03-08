Ünlü sunucu Zuhal Topal, Gülşen'i dinlemeye gitti! O anlar gündem oldu Ünlü şarkıcı Gülşen'in konserine giden Zuhal Topal, dansıyla çok konuşuldu. Sunucu, o anları Instagram hesabından yayınladı.

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ensonhaber.com

Sahne kıyafetleri ve dansı ile sık sık gündem olan şarkıcı Gülşen’in konserine giden sunucu Zuhal Topal, adeta kendinden geçti.

Konserde kurtlarını döken Topal, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

"Sen başkasın"

Topal, 2,1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından Gülşen'in şarkı söylediği, kendisinin ise dans ettiği anları "Hoş bulduk yine birbirimizi görünce, sen başkasın." notunu düştü.

Topal'ın Gülşen ile karşılıklı oynadığı anlar, sosyal medyada gündem oldu. Video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.