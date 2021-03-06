Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk, evinde ölü bulundu

İstanbul'dan tatil amacıyla Muğla'nın Ula ilçesine gelen ve kendisinden bir süredir haber alınamayan ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk, kaldığı tek katlı müstakil evde ölü bulundu.

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk(34), bir süre önce tatil amaçlı İstanbul'dan Muğla'nın Ula ilçesine geldi. Akçapınar Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde kalan Yılmaztürk'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YERDE HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

İhbar üzerine Yılmaztürk'ün kaldığı eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Aslı Yılmaztürk'ü hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yılmaztürk'ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ SIZAN GAZ

Öte yandan, jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemede, Yılmaztürk'ün mutfak kısmındaki ocaktan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ASLI YILMAZTÜRK KİMDİR

Kurucusu olduğu Artxdesign'da kreatif direktörlük yapan Aslı Yılmaztürk, bir röportajında çocukluğundan beri görsellere ve görsel algıya ekstra ilgili olduğunu söylemişti.

Tasarımcılığa yönelmesinde mezunu olduğu Robert lisesinin etkisinin olduğunu belirten Yılmaztürk, üniversitede ekonomi bölümünü kazanmış, daha sonra görsel iletişim tasarımı bölümüne geçiş yapmıştı.

2008'de AXD’yi bir blog olarak başlatan Yılmaztürk, 2015'de Artsxdesign’ı şirketleştirmişti.