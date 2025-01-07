Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford'da okuyacak

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Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses, ailesiyle de gündeme gelen ünlülerden. Ünlü şarkıcı, son olarak torunu Berfin gündem oldu.

Toplam 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses, zaman zaman çocuklarıyla paylaşımlar yapıyor.

OXFORD İSTİYOR

Harran Üniversitesi reklamcılık bölümü mezunu olan Berfin Karakeçili eğitimine yurt dışında devam edecek. Eğitimine devam eden Karakeçeli, Oxford'a başvurdu.

Karakeçeli'nin Oxford başvurusu beklenirken İbrahim Tatlıses'in yıllar önce söylediği sözler de gündem oldu.

Tatlıses katıldığı televizyon programında "Şanlıurfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik" demiş ve sözleri uzun yıllar gündem olmuştu.