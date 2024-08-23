Ünlü türkücü Seher Dilovan'dan hayranlarını üzen paylaşım! Ağlayarak dua istedi İsviçre'de yaşayan Türk halk müziğinin sevilen sesi Seher Dilovan, son paylaşımıyla hayranlarını üzdü.

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Haber Merkezi

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, hayatında radikal bir karar alarak kariyerine son verip, Türkiye'yi terk etmişti. İsviçre'ye yerleşmişti.

Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor.

Doğa ile iç içe bir yaşam süren ünlü türkücü, Cenevre'deki hayatından sık sık paylaşımlar yapıyor.

DUA İSTEDİ

Ünlü türkücü Seher Dilovan şimdi de hayranları üzen bir haberle gündeme geldi. Dilovan gözyaşları içinde ameliyat olacağını söyleyip, sevenlerinden dua istedi.

"YANLIŞ ANLAŞILMAK İSTEMİYORUM"

Ünlü türkücü; 'Yine bir ameliyat olmam gerekecek. Dedim acaba Türkiye’de mi olsam ameliyatı? Ağustosun geçmesini bekliyorum eylül gibi ameliyat olacağım. O yüzden dualarınıza ihtiyacım var. Yanlış anlaşılmak istemiyorum, korkunç bir durum yok. Ama kendimce telaş yapıyorum.' ifadelerini kullandı.