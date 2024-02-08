Ünlü türkücü Songül Karlı'dan dikkat çeken yeni paylaşım! Ev halini paylaştı Sosyal medyanın aktif ünlülerinden Songül Karlı, en son ev halini paylaştı. Son paylaşımına yorum yağdıran takipçileri Songül Karlı'yı yine çok değişmiş buldu.

ensonhaber.com

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlardan sonra çok değişen ünlü türkücü Songül Karlı, sosyal medyada sık sık kendini paylaşmaya devam ediyor.

Instagram hesabından yayınladığı karelerle dikkat çeken Karlı, son olarak ev halini paylaştı. Karlı'nın fotoğrafını yine hiç kimse Songül Karlı'ya benzetemedi.

Gözlük taktı

Hayranları, fotoğrafa çok sayıda yorum yaptı, ancak Karlı'nın taktığı gözlük yine onu bambaşka birine dönüştürdü.

Hayranları, gözlüğün de yakıştığını ancak gözlüksüz halinin daha iyi olduğunu belirtti. Oyuncunun ev hali kısa sürede gündem oldu.

"İnanmam için.."

Karlı, ayrıca sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "İki çeşit insan vardır İnanmam için görmem gerek, diyenler ve görmem için önce İnanmam gerek diyenler …" notunu ekledi.