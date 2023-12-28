Haberler



Magazin



Ünlü voleybolcu Zehra Güneş annesiyle tatile çıktı! Anne-kıza takipçileri yorum yağdırdırdı

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş annesiyle tatile çıktı! Anne-kıza takipçileri yorum yağdırdırdı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en gözde isimlerinden biri olan Zehra Güneş, annesiyle pozlarını paylaşınca hayranlarından yorum yağdı.