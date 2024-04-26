Ünlü voleybolcu Zehra Güneş bir öğününü paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları arasında yer alan Zehra Güneş, başarılarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor.
Her paylaşımıyla olay olan popüler sporcu, performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekmeyi başarıyor.
Zehra Güneş'in kahvaltısı
Sosyal medyada aktif olan Zehra Güneş, bu defa 'günaydın' notunu düştüğü paylaşımıyla gündem oldu. Bir öğünü takipçilerine gösteren Güneş'in tabağındakiler ve içeceği dikkat çekti.
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