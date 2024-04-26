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Ünlü voleybolcu Zehra Güneş bir öğününü paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş bir öğününü paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı Son olarak sakatlığı için İtalya'daki bir fizik tedavi merkezine giden Zehra Güneş, beslenmesiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Kahvaltısını paylaşan ünlü voleybolcu gündem oldu.