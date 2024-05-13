Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, sırt dekolteli tarzıyla beğeni topladı! Mavi elbiseli pozlarına beğeni yağdı Önceki gün katıldığı bir gecede mavi elbise giyen güzel voleybolcu Zehra Güneş, yine beğenileri topladı.

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ensonhaber.com

Türkiye A Milli Kadın Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız ismi 24 yaşındaki Zehra Güneş, başarısı kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

4 milyon dolarlık serveti ile e

En çok kazanan 10 voleybolcudan birisi olarak anılan Zehra Güneş'in tarzı da çok beğeniliyor.

Çok beğenildi

Güzel voleybolcu, önceki gün katıldığı bir davette mavi sırt dekolteli elbise giydi. Güneş'e fanlarından beğeni yağdı.

"Masallardaki mavi periler gibi"

Fanlar, "Masallardaki mavi periler gibi" yorumlarında bulundu. Başarılı voleybolcu ise bu yorumla paylaşılan fotoğrafa sayfasında yer verdi.