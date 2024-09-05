Ünlü yönetmen Murat Aslan’ın acı günü Türk sinemasına birçok önemli yapım kazandıran Murat Aslan, bugün annesini kaybetti.

Haber Merkezi

Türk sinemasının önemli ismi olan Murat Aslan'ın acı günü...

Sinemaya bugüne kadar “Maskeli Beşler” serisi, “Türkler Çıldırmış Olmalı”, “Türkler Çıldırmış Olmalı: Mavi Vatan”, “GDO Kara Kedi”, “Pak Panter” ve “Umut” gibi birçok başarılı yapımı kazandıran ünlü yönetmen ve yapımcı Murat Aslan, annesinin vefatıyla sarsıldı.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Aslan'ın annesi bugün hayata gözlerini yumdu. Aslan Ailesi'nin bu büyük acısını paylaşan sevenleri ve sinema camiası, başsağlığı mesajlarını iletmeye devam ediyor.

CENAZENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Aslan'ın annesinin cenazesi ikindi namazına müteakip 4. Levent Sanayi Mahallesi Camii'nden kaldırılacak.