Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin evlendi Ünlü yönetmen Sinan Çetin ile Hale Sözmen'in oğulları Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızı Mina Nur Çebi ile hayatını birleştirdi.

Haber Merkezi

Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, 2019 yılında Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kızı Mina Nur Çebi ile 4,5 yıllık ilişkisini bitirmişti.

İişkilerine bir şans daha veren ve evlilik kararı alan ikili, geçtiğimiz ocak ayında evde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanmıştı.

Aile arasında yüzük takan çiftin gecesinde Sinan Çetin'in olmaması dikkatlerden kaçmamıştı

BALAYI SONRA

Rüzgar Çetin ile Mina Nur Çebi, önceki gün düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi. Rüzgar Çetin’in düğün fotoğrafını, kardeşi Rafael Cemo Çetin sosyal medyada paylaştı.

Çiçeği burnunda çiftin balayını ertelediği de öğrenildi.