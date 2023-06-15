Ünlüler bayram konserlerine zam yaptı
ensonhaber.com

Türkiye’de şu sıralar emekli maaşı, Kurban Bayramı ikramiyesi, asgari ücret zamları hesaplanırken ünlü isimler de tarifelerini yeniledi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalan birçok ünlünün programı artık belli oldu. Bayram tarifelerini ikiye katlayan şarkıcılar konserden konsere koşacak. Şarkıcılar bu bayram da milyonlar kazanacak.

Rekor Hadise'de

Bayram programlarına göre en yüksek rakamı, 4 yerde sahne alacak olan kazanacak.

Kıbrıs- Antalya- Batum- Bergama'da sahneye çıkacak olan Hadise, 10 milyon TL kazanacak.

İşte bayram ücretleri:

Ajda Pekkan - Bodrum 3 milyon TL

Ünlüler bayram konserlerine zam yaptı

Aleyna Tilki - Bodrum 1 milyon TL

Ünlüler bayram konserlerine zam yaptı

Yıldız Tilbe - Çeşme ve Kıbrıs 4.5 milyon TL

Ünlüler bayram konserlerine zam yaptı

Özcan Deniz - Kıbrıs-Çeşme 2.5 milyon TL.

Ünlüler bayram konserlerine zam yaptı