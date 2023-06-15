Ünlüler bayram konserlerine zam yaptı Bayram için sahne hazırlıkların sürdüren ünlü isimler bayramda verecekleri konserler için tarifelerini ikiye katladı.

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Türkiye’de şu sıralar emekli maaşı, Kurban Bayramı ikramiyesi, asgari ücret zamları hesaplanırken ünlü isimler de konser tarifelerini yeniledi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalan birçok ünlünün programı artık belli oldu. Bayram tarifelerini ikiye katlayan şarkıcılar konserden konsere koşacak. Şarkıcılar bu bayram da milyonlar kazanacak.

Rekor Hadise'de

Bayram programlarına göre en yüksek rakamı, 4 yerde sahne alacak olan Hadise kazanacak.

Kıbrıs- Antalya- Batum- Bergama'da sahneye çıkacak olan Hadise, 10 milyon TL kazanacak.

İşte bayram ücretleri:

Ajda Pekkan - Bodrum 3 milyon TL

Aleyna Tilki - Bodrum 1 milyon TL

Yıldız Tilbe - Çeşme ve Kıbrıs 4.5 milyon TL

Özcan Deniz - Kıbrıs-Çeşme 2.5 milyon TL.