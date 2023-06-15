Ünlüler bayram konserlerine zam yaptı

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Türkiye’de şu sıralar emekli maaşı, Kurban Bayramı ikramiyesi, asgari ücret zamları hesaplanırken ünlü isimler de konser tarifelerini yeniledi.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kalan birçok ünlünün programı artık belli oldu. Bayram tarifelerini ikiye katlayan şarkıcılar konserden konsere koşacak. Şarkıcılar bu bayram da milyonlar kazanacak.
Rekor Hadise'de
Bayram programlarına göre en yüksek rakamı, 4 yerde sahne alacak olan Hadise kazanacak.
Kıbrıs- Antalya- Batum- Bergama'da sahneye çıkacak olan Hadise, 10 milyon TL kazanacak.
İşte bayram ücretleri: