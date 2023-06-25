Ünlüler sezonu açtı! Doğal halleriyle poz vermeye doymadılar..

Havalar ısındı, bayram yaklaştı, tatil planları başladı…
Dizilerin de sezon finali yapmasıyla ünlü isimler soluğu tatil beldelerin de aldı.
Yaz fotoğrafları paylaşan birbirinden ünlü isim, en doğal hallerini de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
İşte o kareler...
Sedef Avcı
Televizyon ekranlarının sevilen dizisi ‘Çöp Adam’da rol alan Sedef Avcı da sezonu açtı. Sezon finali sonrası tatile çıkan Avcı, bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
Özge Özpirinçci
Oyuncu eşi Burak Yamantürk ile yazın sezonunun keyfini çıkaran Özge Özpirinçci, o anlarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Bensu Soral
Bir diğer ünlü isim de Bensu Soral. Havuz kenarında pozunda, doğal haliyle mest eden Soral, fit görüntüsüyle de dikkat çekti.
Çağla Şıkel
Şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay’ın okullarının tatil olmasıyla birlikte tatile çıkan Çağla Şıkel de tatil pozu vermeyi ihmal etmedi.
Afra Saraçoğlu
Son zamanların sevilen dizisi Yalı Çapkını’nın başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, sezon finalinin yorgunluğunu atmak için soluğu tatilde aldı. Sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaşan Saraçoğlu, büyük beğeni aldı.
Tuvana Türkay
İş adamı İzzet Antebi ile ilişkisini sonlandıran oyuncu Tuvana Türkay, beyaz bikinisiyle tatil pozu verdi. Denizden çıkıp saçlarını savurduğu anda poz veren Türkay'ın karesine beğeni yağdı.