Ünlüler sezonu açtı! Doğal halleriyle poz vermeye doymadılar.. Haziran ayının sonlarına yaklaşılırken yurt genelinde hakim olan sıcak havayı fırsat bilen ünlü isimler, tatile çıktı. En doğal hallerini de sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü isimlere beğeni yağdı.

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Havalar ısındı, bayram yaklaştı, tatil planları başladı…

Dizilerin de sezon finali yapmasıyla ünlü isimler soluğu tatil beldelerin de aldı.

Yaz fotoğrafları paylaşan birbirinden ünlü isim, en doğal hallerini de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

İşte o kareler...

Sedef Avcı

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi ‘Çöp Adam’da rol alan Sedef Avcı da sezonu açtı. Sezon finali sonrası tatile çıkan Avcı, bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Özge Özpirinçci

Oyuncu eşi Burak Yamantürk ile yazın sezonunun keyfini çıkaran Özge Özpirinçci, o anlarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Bensu Soral

Bir diğer ünlü isim de Bensu Soral. Havuz kenarında pozunda, doğal haliyle mest eden Soral, fit görüntüsüyle de dikkat çekti.

Çağla Şıkel

Şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay’ın okullarının tatil olmasıyla birlikte tatile çıkan Çağla Şıkel de tatil pozu vermeyi ihmal etmedi.

Afra Saraçoğlu

Son zamanların sevilen dizisi Yalı Çapkını’nın başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, sezon finalinin yorgunluğunu atmak için soluğu tatilde aldı. Sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaşan Saraçoğlu, büyük beğeni aldı.

Tuvana Türkay

İş adamı İzzet Antebi ile ilişkisini sonlandıran oyuncu Tuvana Türkay, beyaz bikinisiyle tatil pozu verdi. Denizden çıkıp saçlarını savurduğu anda poz veren Türkay'ın karesine beğeni yağdı.