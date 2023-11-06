Ünlüler yılbaşında paraya para demeyecek! Tarifeler belli oldu

Birçok ünlü şarkıcı, 2024 yılını sahnede karşılayacak.
Yeni yıl için geri sayım başlarken sanatçılar, yılbaşı konserlerine özel olarak hazırlanmaya başladı.
Tabii en çok merak edilen ise konser ücretleri oldu.
Süperstar zirvede
Geçtiğimiz yıllara oranla sahne fiyatlarını iki ya da üç katına çıkaran sanatçılar için belirlenen rakamlar adeta dudak uçuklattı.
T24'ün aktarımına göre; zirvede ise 77 yaşındaki şarkıcı Ajda Pekkan yer alıyor.
Ünlülerin yılbaşı tarifeleri
İşte milyonluk rakamlarla 2024’ü karşılayacak olan ünlü isimler ve sahne ücretleri...
Ajda Pekkan: 6 milyon TL
Kenan Doğulu: 5 milyon TL
Ebru Gündeş: 4,5 milyon TL
Sıla: 4 milyon TL
Edis: 4 milyon TL
Hadise: 4 milyon TL
Sertab: Erener 4 milyon TL
Gülşen: 3,5 milyon TL
Murat Boz: 3,5 milyon TL
Yıldız Tilbe: 3,5 milyon TL
Melike Şahin: 2,5 milyon TL
Zeynep Bastık: 2,5 milyon TL
Serdar Ortaç: 2,5 milyon TL
Teoman: 2,2 milyon TL
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