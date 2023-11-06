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Ünlüler yılbaşında paraya para demeyecek! Tarifeler belli oldu

Ünlüler yılbaşında paraya para demeyecek! Tarifeler belli oldu Yeni yıla kısa bir süre kala, ünlü isimler yılbaşı konserleri için harekete geçti. Konser yerleri belli olan isimlerin ücretleri de açıklandı. İşte dudak uçuklatan sahne ücretleri...