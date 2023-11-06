Ünlüler yılbaşında paraya para demeyecek! Tarifeler belli oldu
ensonhaber.com

Birçok ünlü şarkıcı, 2024 yılını sahnede karşılayacak.

Yeni yıl için geri sayım başlarken sanatçılar, yılbaşı konserlerine özel olarak hazırlanmaya başladı.

Tabii en çok merak edilen ise konser ücretleri oldu.

Süperstar zirvede

Geçtiğimiz yıllara oranla sahne fiyatlarını iki ya da üç katına çıkaran sanatçılar için belirlenen rakamlar adeta dudak uçuklattı.

T24'ün aktarımına göre; zirvede ise 77 yaşındaki şarkıcı Ajda Pekkan yer alıyor.

Ünlülerin yılbaşı tarifeleri

İşte milyonluk rakamlarla 2024’ü karşılayacak olan ünlü isimler ve sahne ücretleri...

Ajda Pekkan: 6 milyon TL

Kenan Doğulu: 5 milyon TL

Ebru Gündeş: 4,5 milyon TL

Sıla: 4 milyon TL

Edis: 4 milyon TL

Hadise: 4 milyon TL

Sertab: Erener 4 milyon TL

Gülşen: 3,5 milyon TL

Murat Boz: 3,5 milyon TL

Yıldız Tilbe: 3,5 milyon TL

Melike Şahin: 2,5 milyon TL

Zeynep Bastık: 2,5 milyon TL

Serdar Ortaç: 2,5 milyon TL

Teoman: 2,2 milyon TL